Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Упродовж чотирьох місяців поточного року Харківщина, як повідомляють у Головному управлінні фіскальної служби регіону, перерахувала на потреби Збройних Сил України 347 мільйонів гривень військового збору. У відомстві зазначають, що цьогоріч область демонструє стабільну динаміку зростання надходжень від військового збору до бюджету від усіх галузей та сфер економіки регіону. Зокрема, на початок нинішнього року сума надходжень склала 78,3 мільйона гривень, а вже у квітні надходження зросли до 92,4 мільйона гривень.
В цілому, сума цьогорічних надходжень на 69,6 мільйона гривень більша, ніж за аналогічний період минулого року.