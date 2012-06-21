Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Після бурхливих подій у Немишлянському районі Харкова, коли в ході протестів проти повернення проспекту Петра Григоренка колишньої назви імені Маршала Жукова та проти з’їзду так званої партії мерів Геннадія Кернеса і Геннадія Труханова активісти «Самооборони», «Харківського Євромайдану», «Національних дружин» і партії «Національний корпус» зруйнували бюст Георгію Жукову та відбулися сутички з поліцією, працівниками Головного управління Національної поліції України в Харківській області відкрито два кримінальні провадження.
Як повідомляють в ГУ Нацполіції, 2 червня група громадян пошкодила пам’ятник Георгію Жукову на проспекті Петра Григоренка. Під час подій невідомі розпилили сльозогінний газ, внаслідок чого троє співробітників поліції, які несли службу та забезпечували правопорядок на місці подій, отримали хімічний опік очей та були доставлені до лікарні.
На разі правоохоронці з’ясовують обставини та встановлюють осіб, причетних до скоєння злочинів.
Слідчі Немишлянського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 («хуліганство») та ч. 2 ст. 345 («погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу») Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає до 5 років позбавлення волі.