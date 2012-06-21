Днями у столиці Угорщини відбувся етап світової серії із синхронного плавання, на якому збірна України завоювала чотири золоті та чотири срібні медалі. Нашу країну на цих змаганнях представляли виключно харків’янки. Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, до збірної увійшли Єлизавета Яхно, Анастасія Савчук, Владислава і Марина Алексєєви, Валерія Апрєлєва, Олександра Кашуба, Яна Нарєжна, Катерина Резнік, Марта Федіна, Аліна Шинкаренко, Олександра Коваленко та Вероніка Гришко.
Успішно наші спортсменки виступили у змаганнях дуетів. Анастасія Савчук та Єлизавета Яхно стали найкращими в технічній і довільній програмах.
Ще дві золоті медалі українські синхроністи вибороли в командних змаганнях, завоювали срібні нагороди в технічній та довільній програмах груп, поступившись лише росіянкам. У сольному виступі дві срібні нагороди здобула Єлизавета Яхно.