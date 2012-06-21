Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Ще торік задля послаблення негативного впливу пандемії ковіду на туристичну галузь Всесвітня рада з подорожей і туризму «SafeTravels» запровадила знак «SafeTravels», який позначає безпечні, відповідно до протоколів охорони здоров’я, об’єкти туризму по всьому світу. Цю ініціативу підтримали в Україні і за починання вітчизняної Національної туристичної організації у грудні минулого року було проведено Всеукраїнський конкурс туристичних об’єктів та локацій.

За його підсумками перемогу та право розміщувати знак «SafeTravels» отримали харківські «Hotel & SPA NEMO with dolphins», ТОВ «Харків Палас», Центральний парк культури і відпочинку ім. Горького, арт-завод «Механіка. Інша Земля», Міжнародний аеропорт «Харків». Відтепер офіційно визнано, що ці туристичні локації сповна відповідають вимогам безпеки і гігієни в період пандемії коронавірусу і готові приймати як вітчизняних так і іноземних туристів.