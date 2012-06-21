Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Три урбан-парки, створені у різних куточках Харкова та неповторний Саржин яр, за визнанням спеціалізованого часопису «Хмарочос», заслужено, разом з 15-ма урбаністичними проєктами, стали лідерами рейтингу останнього десятиліття серед об’єктів вуличної культури України.

Як вважає один з фундаторів громадської організації «Центр вуличних культур» Єгора Матюхіна, котрий чималу частку душі і своїх знань привніс до концепції урбан-парків, харківські витвори стали втіленням нових підходів щодо комфортного середовища міщан і предметним обрисом найближчих змін в архітектурі міст.

Урбан-парки і, особливо Саржин яр, що наразі навіть складає здорову конкуренцію відомому Центральному парку Харкова, не лише прикрасили і урізноманітнили місто, а й цілком заслуговують на статус справжніх туристичних магнітів, які приваблюють до столиці Слобожанщини все більше вітчизняних та зарубіжних туристів.

Як повідомив Єгор Матюхін, вже нинішнього року на радість харків’ян, особливо дітвори та молоді, планується відкриття ще трьох урбан-парків, які стають органічною часткою життя мегаполісу.