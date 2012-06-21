На участь у конкурсі стартапів від Міністерства освіти та науки нинішнього року було подано 240 заявок, з яких найбільше – 165 – від вишів. До півфіналу відібрали 40 проектів, а в фінал – 20. Найбільше поданих проектів стосувалися сфери ІТ, освіти, охорони здоров’я, агросектору, енергоефективності, екології, допомоги людям з особливими потребами.
Вчора на фіналі конкурсу, що проходив у МОН, два харківських вищих навчальних заклади стали переможцями і отримають кошти на впровадження та розвиток проектів, а також менторську допомогу.
Так, у номінації «Економічно спрямовані інновації» ІІІ місце посів проект Харківського національного університету радіоелектроніки – Eventyr, рекламна платформа доповненої реальності.
У номінації «Соціально спрямовані інновації» І місце було за Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з освітнім порталом «Класна оцінка».
«Цього року ми проводили конкурс стартапів уже втретє й отримали найбільшу кількість заявок за весь час. Традиційно, найактивнішими були університети. Вже наступного року ми плануємо розширити можливість брати участь у конкурсі й для приватних підприємців-розробників», – розповіла генеральний директор директорату інновацій та трансферу технологій МОН Дарина Чайка.
Переможці конкурсу отримали призи від партнерів фестивалю – сертифікати на туристичні поїздки, на безкоштовну участь у виставках Innovation market та Ukrainian Israeli Innovation Summit 2018, на навчання та менторську допомогу, участь в International Startup University Battle у Копенгагені.