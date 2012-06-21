Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Цьогоріч, рівень працевлаштування безробітних людям з особливими потребами Харківщини, які знайшли роботу за допомогою служби зайнятості, склав 25%. Якщо цей показник порівняти із загальнодержавним рівнем, то по Україні він склав лише 19%.

Як розповіли в обласному центрі зайнятості, за десять місяців нинішнього року 170 громадян з особливими потребами отримували професійну підготовку. Вони здобували затребувані ринком праці знання на базі Харківського центру профтехосвіти державної служби зайнятості та в навчальних закладах Харкова й області. Професійні тренінги проводилися також на робочих місцях.

Серед загальної кількості працевлаштованих службою зайнятості людей з особливими потребами, понад 20 осіб було влаштовано з компенсацією єдиного соціального внеску роботодавцям та суб’єктам малого підприємництва за створення нових робочих місць. Одноразову допомогу з безробіття одержали дві особи.

Нещодавно Харківська обласна служба зайнятості підписала угоду про співробітництво з Громадською спілкою «Всеукраїнська ліга організацій осіб з інвалідністю по зору «Сучасний погляд». Наразі партнери приступили до реалізації проєкту «Успішні фахівці-масажисти — реалізація права на працю шляхом започаткування власної справи», який розрахований на людей з інвалідністю зору. Фахівцями служби уже розроблено та проведено в дистанційному режимі 18 з 30 годин онлайн-семінарів, в яких взяли участь майже 60 осіб з особливими потребами по зору. Навчання цієї категорії слухачів триває.

А в Харківському міському центрі зайнятості створено інклюзивний коворкінг «Доступна зайнятість», де надаються послуги жителям обласного центру з особливими потребами.