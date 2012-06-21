Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Щорічний обласний фестиваль «Молодіжний лідер року», який проводиться у регіоні уже поспіль 20 літ, цьогоріч визначав переможців у 11 номінаціях. За задумкою організаторів, фестиваль має підтримувати та заохочувати молодь до прояву активної життєвої позиції в усіх напрямках і сферах життєдіяльності нашого суспільства.

Нинішнього сезону на участь у фестивалі подали заявки 52 молоді особи, з яких двадцятеро стали переможцями та удостоєні престижного звання молодіжного лідера.

Вчора переможці фестивалю з рук одного з перших його учасників у 2000 році, нинішнього заступника голови Харківської облдержадміністрації Євгенія Грицькова отримали заслужені нагороди.

«Дуже приємно сьогодні вручати ці нагороди людям, які не просто молоді та працюють у своїх сферах, а які займають активну позицію та мають бажання не тільки самим розвиватися, а й розвивати свої громади, Харківщину та Україну», — звернувся до присутніх під час нагородної церемонії Євгеній Грицьков та зізнався, що і сам на початку нинішнього тисячоліття був переможцем цього фестивалю в номінації «Громадський діяч року».

Попри солідний двадцятирічний вік фестиваль залишається і сьогодні на піку популярності та престижу серед молоді Харківщини.