Створений працівниками ПАТ «Харківгаз» робот зарекомендував себе як високоефективний безкомпромісний контролер з виявлення фактів крадіжок газу та дефектів труб. Як повідомляє SQ, посилаючись на інформацію регіональної газової компанії, робот, пересуваючись усередині труб, фіксує на відео всі виявлені порушення та вади газопроводу.
Великою перевагою цього механічного помічника в компанії вважають те, що під час вилазок робота газопостачання не припиняється, а також не потрібно отримувати дозвіл на доступ на територію споживача.
З початку року Харківгаз виявив понад 1,1 тисячі випадків несанкціонованого використання газу, за фактом яких нараховано 5,5 мільйона гривень штрафів.
Як розповіли в Харківгазі, з початку року було викрито понад 230 втручань споживачів у роботу приладів обліку. Крім відшкодування збитків за несанкціоноване використання палива, які в середньому становлять 50 тисяч гривень, власники таких домоволодінь самостійно оплачують придбання нового лічильника та його встановлення.