Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Незвичайний новорічний подарунок для мешканців і гостей Харкова підготувала міська влада. У Центральному парку обласного центру більш ніж на гектарній площі відкрився парк динозаврів у якому поселилися понад 40 інтерактивних скульптур доісторичних тварин у натуральну величину.

Рукотворні інтерактивні велетні, розміри яких сягають до 26 метрів, цілком можна сприйняти за живих динозаврів, бо вони рухаються, гарчать і махають хвостами.

Як розповіли в пресслужбі парку ім. Горького, нове «поселення» динозаврів працюватиме на постійній основі, а його головною родзинкою є найбільший динозавр в Україні із роду травоїдних, який сягає 15 метрів у висоту та 26 метрів завдовжки.