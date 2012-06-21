Депутати Херсонської обласної ради звернулися до Кабінету Міністрів стосовно прискорення розгляду питання запровадження на державному рівні проєкту «Нове шкільне харчування». Збірник рецептур, технологія приготування та самі продукти, які використовують у приготуванні страв для учнів, уже застаріли та відстали від сучасності на пів століття.
Депутати Херсонської обласної ради вирішили впровадити альтернативне меню в гімназії ім. Т.Г. Шевченка і запросили автора збірника «Нове шкільне харчування» переможця «МастерШеф-5» Євгена Клопотенка презентувати власні рецепти страв. Зустріч із кулінарним експертом відбулася на базі Чорнобаївської школи-інтернату І—ІІІ ступенів Херсонської обласної ради.
«Збірник рецептур — це своєрідна книга настанов із приготування здорової та корисної їжі, орієнтована на технічні й фінансові можливості шкіл і батьків. Наше завдання — навчити дітей любити їжу, навчити українців культури харчування», — зазначив Євген Клопотенко. Він зізнався, що під час розроблення збірника вивчав шкільні кухні різних країн, зокрема Франції та Італії, де не заборонено використовувати спеції. Виявилося, в Україні їх також не заборонено, а у 1950-ті роки спеції не були популярними.
«У постанові йдеться, що заборонено використовувати спеції, а в дужках примітка: червоний перець. Наші ж люди сприйняли цей пункт буквально і вирішили, що, крім солі й чорного меленого перцю, жодних спецій у дитячому харчуванні не можна використовувати. Однак у школах популярні булочки з корицею, а це теж спеція», — розвіює міф Євген.
Кулінарний експерт запропонував рибні фрикадельки з імбирним соусом, чай масала, картопляно-морквяне пюре, нагетси із соусом каркаде. За його словами, це не просто інші страви. Це спосіб навчити дітей харчуватися по-іншому, показати, що м’ята у салатах, селера та сирий гарбуз — нормально і дуже смачно, до м’яса можна додавати ягоди.
Як зазначила співробітниця Херсонської обласної ради Ірина Литвинова, завдяки новоствореному збірнику рецептів страв шкільного харчування тепер можна істотно урізноманітнити меню вихованців, наблизити його до європейського рівня. Гімназія ім. Т.Г. Шевченка Херсонської обласної ради першою в області приєднується до проєкту «Нове шкільне харчування».
Кулінарний експерт подякував за запрошення і підтримку його проєкту в закладах Херсонщини. До речі, всі 110 рецептів зі збірника Євгена Клопотенка перевірила та схвалила Держслужба України з питань безпечності харчових продуктів. Тож з нового навчального року за ними можуть готувати в будь-якій школі України.