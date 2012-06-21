У Херсоні відбулася конференція «Розвиток ринку туристичних послуг» за підтримки ЄБРР у межах ініціативи ЄС EU4Business. Серед її учасників власники та менеджери туристичних агентств, готелів, пансіонатів, кемпінгів, баз відпочинку, санаторіїв, садиб зеленого туризму, артресторанів і кафе, парків розваг, комплексів атракціонів, керівники профільних департаментів, громадських організацій, ОТГ. Вони ознайомилися з доступними фінансовими й нефінансовими інструментами розвитку турбізнесу, створенням конкурентних туристських продуктів, обговорили питання стратегічного розвитку ринку й визначили оптимальні моделі співпраці, що сприятиме розвитку туристичної індустрії.
Ідеться про концептуальні дії з популяризації туристичних, курортних, рекреаційних, культурних можливостей регіону для залучення до Херсонської області туристів і відпочивальників не лише з України, а й з Європи. Було визнано пріоритетність економічного розвитку на Херсонщині в контексті розвитку туризму з його унікальними можливостями матеріального і духовного збагачення населення, а також важливість популяризації туристичних і рекреаційних можливостей краю задля зростання інвестиційної привабливості територій.
Заступник голови Херсонської ОДА Андрій Балонь зазначив: «Крім тих ресурсів, якими обдарувала наші землі природа, необхідні гідні умови для туристів і відпочивальників. Безумовно, це якісно новий рівень сервісу готельно-ресторанного бізнесу та розширення спектра індустрії розваг».
Ольга ПОНОМАРЬОВА
для «Урядового кур’єра»