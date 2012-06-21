Чотири новенькі автомобілі вітчизняного виробництва АЦ4-60(5401)-515К передано херсонським рятувальникам. Голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв повідомив, що «автопарк рятувальників поповнився, що стало важливим кроком для захисту жителів і гостей області від стихії». Нещодавно для гасіння масштабної пожежі в Олешківському лісі було залучено більш як 60 одиниць техніки ДСНС. І тільки 20 з них надала Херсонська область. Тож питання матеріально-технічного забезпечення надзвичайно актуальне, особливо у розпал туристського сезону.
Херсонська область отримала автомобілі у рамках програми з реформування Держслужби з надзвичайних ситуацій, яка передбачає нарощування та оновлення матеріально-технічної бази сил цивільного захисту. Серед технічних характеристик автомобілів, що надійшли на Херсонщину: шасі на базі КрАЗ 5401, оснащення з чотирма апаратами стисненого повітря «Драгер», електростанцією, станцією освітлення, спеціальним рятувальним обладнанням «Паратек» та пластиковою ємністю для води обсягом 4 тонни. Пожежні авто направили до курортних та лісових районів області: Голопристанського, Генічеського, Скадовського та Олешківського.