Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Аналітики Агропорт Україна провели масштабне дослідження ринку вітчизняної органічної продукції. Так, загальний обсяг експорту органіки з України у 2018-му році склав понад 273 тисячі тонн, що на 60% більше за показники 2017-го року. У трійці лідерів серед сільгоспкультур: кукурудза, пшениця та соя. До ТОП-10 входять також соняшникова олія, насіння соняшника, чорниця, крупа пшона, яблука, горох та ячмінь. Значну частину органічного експорту складає продукція рослинництва, і її частка продовжує зростати.
Трійка лідерів-виробників органічної продукції незмінна з року в рік: у 2018-му році їх доля в експорті складала 77%. Лідирують Херсонська область, в якій експорт органічної продукції сягнув 46,2%, Житомирська – 7,9%, Полтавська – 7,6%.
Також екологічно чисту продукцію вирощують та реалізують за кордон у Рівненській, Одеській, Вінницькій, Львівській, Чернігівській, Миколаївській та Київській областях. При цьому саме Херсонська область стала абсолютним лідером, як за обсягами експорту продукції, так і в грошовому еквіваленті. Це 25% від усієї експортної виручки та понад 46% за обсягами експортованої продукції. А у порівнянні з 2017-им роком Херсонська область продемонструвала майже 100% зростання експорту.