Презентація книжки «Д.И. Менделеев и наш регион» письменниці, лікаря-гігієніста вищої категорії та кандидатки медичних наук Неллі Гатіцької зібрала разом працівників одного з найвідоміших підприємств краю Сєвєродонецького «Азоту» та активних громадян. Авторка розповіла про становлення хімічної промисловості у регіоні, навела багато цікавих фактів про історію міста і, зокрема, хімкомбінату «Азот», та про формування екологічного стану Луганщини.
Розмова вийшла за межі літератури, адже один з основних напрямків діяльності Неллі Тимофіївни - охорона навколишнього середовища від забруднення шкідливими відходами промислового виробництва. Вона вважає, що держава та її органи охорони здоров'я повинні більше займатися охороною здоров’я, профілактикою, попередженням захворювань, а не лише лікуванням хворих. На її думку, багатовідходні технологічні процеси великих підприємств всіх галузевих груп хімії, що розташовані в регіоні, викликають немало екологічних проблем. Ця тема є одною із досить болючих для краю та потребує величезної уваги громадськості. На думку автора, тут треба знайти зважений компроміс поміж розвитком промисловості та станом оточуючого середовища, що прямо впливає на життя людей.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»