Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
В умовах будь-якої надзвичайної ситуації у населення виникає страх, чи вистачить в Україні хліба. І кожного разу уряд має заспокоювати, що ці страхи безпідставні. От і тепер міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко мусив виступити із заявою, якою заспокоював: нестачі хліба немає, не буде й бути не може, ситуація контрольована, в тому числі й з експортом зерна.
Його граничні обсяги та залишок, який має залишитися в Україні, визначено у підписаному днями меморандумі між Мінекономрозвитку та представниками провідних експортерів і переробників пшениці. Сторони досягли домовленості — задля стабілізації внутрішнього ринку обмежити експорт пшениці в поточному маркетинговому році обсягом 20,2 млн т. При цьому в профільному міністерстві наголошують: темпи постачання пшениці на експорт у квітні сповільнилися. Наразі за кордон відвантажують у середньому 14 тис тонн на добу, тоді як у березні — близько 44 тис тонн.
Загалом станом на 6 квітня експорт пшениці сягнув 17,9 млн тонн, отже, до нового урожаю ще можна вивезти до 2,3 млн тонн зернових. І при цьому, за оцінками міністерства, наприкінці аграрного сезону (у липні), запаси зерна удвічі перевищуватимуть торішні. А хіба минулого року якась нестача хліба була?
Такі побоювання взагалі цілковито безпідставні. Адже для внутрішнього споживання державі потрібно трохи більше за 20 млн тонн зерна, а врожаю, меншого за 60 млн, у нас давно вже не бувало.
Щоправда, окрема ситуація — з гречкою. Нагадаємо: на початку місяця уряд заборонив експорт гречки до 1 липня задля стабілізації внутрішньої ринкової ситуації з нею і зупинення ажіотажного попиту. Варто зазначити: експорт гречки вже тимчасово припинили Білорусь, Росія та Казахстан.
Зрештою, це пішло на користь нашим виробникам, яким дуже шкодила навала дешевої, але низькоякісної гречки з Росії як напряму, так і реекспортом через Казахстан. Тепер вони нарощують виробництво власного продукту, дещо дорожчого, зате кориснішого. До цього закликає хліборобів і профільне міністерство.