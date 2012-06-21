У Лисичанську проведено засідання міської комісії з техногенної та екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На нараді йшлося про те, що ЛКСП «Лисичанськводоканал» необхідно буде усі залишки рідкого хлору подавати на очищення стічних вод, та не проводити знезараження питної води, тобто, подавати у мережу технічну воду. Критичний день мав би наступити за дві доби (тобто 20 липня поточного року). Але, як повідомляється на офіційному сайті Лисичанського водоканалу, «в результаті двохтижневих переговорів керівника водоканалу та постачальника хлору, вдалося досягнути домовленостей про часткову (від планової заявки) поставку імпортованого хлору, що дасть змогу проводити повне знезараження води та стоків до 23 липня 2018 включно з подальшим підвозом хлору».
За словами директора обласного департаменту ЖКХ Віталія Сурая, партію рідкого хлору для очищення води замовили для Лисичанського та Попаснянського водоканалів і везуть з Румунії.
«Одна тонна румунського хлору коштує 35 тисяч гривень. Це процентів на тридцяти дорожче, ніж було зазвичай. Лисичанському водоканалу такої кількості вистачить на чотири доби роботи», – говорить Віталій Сурай.
За його словами, якщо ситуація із рідким хлором для знезараження води затягнеться, підприємства будуть вимушені індексувати тариф послуг.
А зараз водники Луганщини вивчають досвід знезараження води альтернативними заходами. Наприклад, йдеться про гідрохлорид натрію. Така локальна установка вже кілька років працює в одному з комунальних закладів Сєвєродонецька.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»