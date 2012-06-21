Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»



Жителі села Курилівка-1, яке знаходиться неподалік Куп’янска на Харківщині, перекрили дорогу та зупинили рух транспорту через відсутність опалення в їхніх помешканнях. Люди кажуть, що тепла немає й у дитячих садочках та школі. За їх словами, температура в неопалюваних будинках знизилася до 14 градусів.

У компанії «Нафтогаз України» пояснили, що газ у будинки селян не подається через відсутність необхідних документів для укладення угод на газопостачання. Їх, як виявилося, досі не надали місцеві тепловики. А ті, у свою чергу, скаржаться на борги населеного пункту, які складають 1,6 мільйона гривень, а борг по усьому Куп’янському району ще більший —118,3 мільйонів гривень.

До вирішення ситуації долучилася обласна влада, яка ініціювала зустріч представників «Нафтогазу» та тепловиків Куп’янщини, щоб вони нарешті уклали угоду та обігріли людей. Та, як виявилося, зробити це було не просто. Суму боргу по Курилівці-1 утворили вісім будинків з 252 споживачів. Але головна проблема не в цьому. НАК «Нафтогаз України» вимагає, щоб місцеве комунальне підприємство перебрало на себе борги попередників, які накопичилися протягом кількох опалювальних сезонів.

Однак, за рішенням судів, до яких звернулися місцеві комунальники, вони не повинні цього робити. Та компанія «Нафтогаз» про це й чути нічого не хоче. Тому Харківська облдержадміністрація попросила розібратися з ситуацією Антимонопольний комітети України і роз’яснити, яким чином слід укладати договір з газівниками-монополістами. Однак відповіді чекати не стали, а порадили комунальному підприємству оперативно закупити вугілля та обігріти людей, що ті й зробили. Наразі комунальники обіцяють, що температура батарей в помешканнях селян з Курилівки-1 сягне 40 градусів.