Компанія Honor, яка відокремилася від Huawei, представила в Китаї новий смартфон Honor V40. Це перший телефон фірми, виведений з-під дії санкцій з боку США, які набрали чинності в 2019 році. Передбачається, що він ознаменує повернення сервісів додатків Google на гаджети Honor.

За інформацією iXBT.com, міжнародна прем'єра смартфона відбудеться в квітні цього року. Honor V40 оснастили 6,72-дюймовим екраном з роздільною здатністю тисячі двісті тридцять шість × 2676 пікселів і частотою оновлення зображення 120 Гц. Також смартфон отримав фронтальну камеру на 16 Мп, у якій є датчик температури кольору. У основної камери з'явився 1 / 1,56-дюймовий датчик дозволом 50 Мп.

Крім цього, Honor V40 оснащений вбудованим сканером відбитків пальців. Ємність акумулятора склала 4000 мА * ч. Смартфон підтримує зарядку потужністю 66 Вт по дроту і 50 Вт, якщо зарядка бездротова.

Можлива ціна Honor V40 складе 550 доларі за версію з 8 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. А вартість версії з 256 ГБ флеш-пам'яті складе 620 доларів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»