Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»

Одна з найстаріших і водночас найвеличніших культових споруд Закарпаття, якій понад три з половиною століття і яка є пам’яткою архітектури національного значення — Хрестовоздвиженський собор в Ужгороді — вступає в період реставрації.

Вагомою підставою для цього є те, що собор належить до найбільш ранніх пам’яток стилю бароко в Україні. Його стіни прикрашають живописні творіння митців європейського рівня Фердинанда Видри, Андрія Тртіни та Йосипа Бокшая. Велична будівля цілком справедливо вважається візитівкою Ужгорода, є окрасою міста. Але не лише цим пояснюється потреба зберігати цю перлину зодчества в для сьогоднішнього й наступних поколінь. Важливість Хрестовоздвиженського собору пов’язана і з його статусом як кафедрального для греко-католиків краю. У єдиному архітектурному комплексі облаштовано також резиденцію Мукачівської греко-католицької єпархії.

Роботи зі збереження пам’ятки національного значення здійснюватимуть завдяки транскордонному проєкту, який втілюється одночасно в містах двох сусідніх країн — українському Ужгороді й словацькому Кошице. Назва говорить сама за себе: «Реставрація спільної історичної та культурної спадщини».

У словацькому місті за грантові кошти Європейського Союзу в ході проєкту відреставрують Урбанову вежу. В Ужгороді на головній святині греко-католиків Закарпаття відновлять настінний живопис і дерев’яні елементи іконостасу.

Під час презентації проєкту була названа кошторисна вартість робіт, передбачених для кафедрального собору — 11,94 мільйона гривень. Втілити намічене планують протягом 3 років.