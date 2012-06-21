Компанія HTC представила вчора, 11 червня, новий смартфон - U19e. Модель можна віднести до середнього рівня.
Цікаво, що на початку 2019 року HTC анонсувала без особливих подробиць тільки один смартфон – здешевлену версію блокчейна-смартфона Exodus 1s. Його вихід у продаж очікується тільки в кінці третього кварталу. Так що повноцінна презентація навіть середнячка – значуща подія для компанії.
HTC U19e оснащений 6-дюймовим дисплеєм із співвідношенням сторін 18: 9 і роздільною здатністю Full HD + (1080 x 2160 пікселів), подвійною основною камерою 12 + 20 Мп, подвійною фронтальною камерою 24 + 2 Мп, сканером відбитків пальців на задній панелі.
Новинка оснащена процесором Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті з можливістю розширення картками формату microSD об'ємом до 2 ТБ. Акумулятор має ємністю 3930 мАг.
Смартфон працює під управлінням операційної системи Android 9 Pie. Підтримується дві SIM-карти, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, NFC, є порт USB Type-C 3.1.
Смартфон HTC U19e стане доступний у Тайвані сьогодні, 12 червня 2019 року за ціною 474 доларів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»