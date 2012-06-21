Пандемія коронавірусної хвороби, яку ще належить подолати, змушує до суворої дисципліни у всіх сферах, зокрема й фінансовій. Особливі вимоги до додержання порядку в медичній галузі, працівники якої докладають максимум зусиль, аби зменшити, а потім і подолати масові захворювання населення. На передньому краї боротьби з підступним вірусом перебуває Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України. Від того, як організує він роботу фахівців, залежить дуже багато.

Як з’ясували фахівці управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області під час ревізії, керівництво цього лабораторного центру не дуже шанує дисципліну. Принаймні торік, надаючи платні послуги з тестувань на COVID-19, тут за бюджетні кошти придбали необхідні медикаменти й медичні вироби. Покривати ж видатки вирішили зі спеціального фонду за рахунок коштів загального фонду. Сума виявилася вагома: 4,1 мільйона гривень.

Цього керівникам центру здалося мало. Ще близько мільйона витратили на закупівлю за бюджетний кошт засобів індивідуального захисту від підступного вірусу. Усе б нічого, однак придбані за численними угодами товари, як потім виявилося, не відповідають стандартам якості, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України. Тобто виявилися простою халтурою. Отож кошти витрачено марно й незаконно.

Ревізори встановили, що доплату медичним та іншим працівникам закладу, які забезпечують здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, у розмірі трьох посадових окладів нараховано та виплачено без урахування фактичного відпрацьованого часу у відповідних умовах.

Під час інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у лабораторному центрі виявлено нестачу медичного обладнання, зокрема немає приладу, який забезпечує періодичне охолодження та нагрівання пробірок, — ампліфікатора вартістю приблизно мільйон гривень.

Загалом ревізія виявила порушення використання коштів державного бюджету і одержаних з інших джерел для забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з COVID-19, на суму 6,3 мільйона гривень. І це тільки за минулий рік.

За підсумками ревізії , одну посадову особу притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною першою статті 164-2 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Матеріали ревізії передано в управління Служби безпеки України в Черкаській області.

Як розповіли в управлінні Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області, тільки протягом січня — лютого цього року його фахівці провели десять ревізій та чотири перевірки державних закупівель. Виявлено порушень законодавства, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів на суму 98,2 мільйона гривень. Пропозиції, які надали аудитори за підсумками перевірок, допомогли керівникам місцевих органів влади, підприємств, установ та організацій удосконалити управління та зміцнити фінансову дисципліну, запобігли втратам фінансових та матеріальних ресурсів.

За матеріалами контрольних заходів правоохоронці розпочали сім досудових розслідувань. Складено 28 протоколів про адміністративні правопорушення, чотирьох осіб притягнуто до дисциплінарної та матеріальної відповідальності.

Серед порушень фінансово-бюджетної дисципліни, які виявляють аудитори й ревізори, найпоширеніші недодержання законодавства з оплати праці, зайва оплата за придбані товари внаслідок завищення їхньої вартості, безпідставне покриття витрат сторонніх юридичних, фізичних осіб, недоодержання фізичними особами належних їм виплат. Приміром, працівники комунального підприємства «Уманська міська лікарня» торік у жовтні недоодержали заробітної плати на суму 123,4 тисячі гривень внаслідок неповного врахування обсягу фактично відпрацьованого робочого часу, пов’язаного з лікуванням пацієнтів з COVID-19.