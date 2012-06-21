Вона знаходиться на відстані приблизно 2,1 тисячі світлових років від Землі в напрямку сузір'я Лебідь

Використовуючи вдосконалені методи обробки даних, отриманих космічним телескопом «Hubble» при спостереженні за Туманністю Вуаль у п’яти різних фільтрах, астрономи створили барвисте зображення в неймовірних деталях, розкривши найдрібніші подробиці її ниток і філаментів іонізованого газу.

Туманність Вуаль є видимою частиною Петлі Лебедя – залишку наднової, що спалахнула приблизно 10 тисяч років тому, що є джерелом радіохвиль і рентгенівських променів. Вона знаходиться на відстані приблизно 2,1 тисячі світлових років від Землі в напрямку сузір'я Лебідь, що робить її відносно близьким сусідом за астрономічними мірками.

Згідно з розрахунками, зірка-прародителька наднової була у 20 разів масивніша за Сонця. Вона прожила коротке життя, закінчивши її катастрофічним викидом енергії і залишивши після себе дивну астрономічну красу – тонкий візерунок іонізованого газу. Під час спалаху наднова, ймовірно, була яскравіша Венери на небі і спостерігалася у денний час.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»