Під час футбольного матчу в Черкасах, були затримані 26 представників ультрас, відкрито кримінальне провадження. Як повідомила прес-служба Нацполіції у Черкаській області, на останніх хвилинах футбольного матчу, який відбувався на центральному стадіоні Черкас, група осіб почала вчиняти протиправні дії: палили фаєри, кидали їх на газон та вибігли на футбольне поле з плакатом проти власника черкаського футбольного клубу Володимира Лашкула.
На зауваження поліцейських, які намагалися їх заспокоїти, молодики відреагували агресивно та почали застосовувати фізичну силу. Як зазначили в поліції, враховуючи, що на стадіоні перебувала значна кількість уболівальників, зокрема жінки та малолітні діти, які могли постраждати від протиправних дій, було прийнято рішення про затримання порушників порядку. 26-х поліцейські доставили до відділу поліції, опитали та відпустили.
Зазначається, що за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частино 2 статті 296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років. Правомірність дій працівників поліції в рамках розпочатого службового розслідування також буде перевірено. Самі ж представники ультрас скаржаться на дії поліції, заявляючи, що їх побили правоохоронці. Біля приміщення міськвідділу обурені вболівальники організували стихійну акцію протесту проти дій поліції та на підтримку затриманих.