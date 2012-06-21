Як мінімум у кожного восьмого пацієнта, хто перехворів на COVID-19 через кілька тижнів з’явилися проблеми зі слухом. Такі дані оприлюднили у виданні American Journal of Otolaryngology аудіологи з Університету Манчестера після проведеного дослідження.
Медики відстежували стан 121 пацієнта, всі вони проходили лікування від коронавірусу в клініці Уайтеншоу. 16 осіб заявили про погіршення слуху, яке з’явилося через два місяці після виписки з лікарні.
«Вісім пацієнтів розповіли, що вони стали погано чути, ще вісім повідомили, що у них з'явилися порушення у вигляді шуму у вухах», – зазначив провідний автор дослідження професор Кевін Манро.
За словами вченого, вплив нової коронавірусної інфекції на слухову систему фахівці передбачали, оскільки інші віруси, такі як кір, епідемічний паротит і менінгіт також можуть викликати проблеми зі слухом.
Манро зазначив, йдеться, швидше за все, про слухову невропатію, при якій порушується передача сигналів по слуховому нерву в мозок.
Середній вік пацієнтів, які повідомили про порушення слуху після COVID-19, становить 64 роки. У деяких з них проблеми зі слухом виникали раніше і після захворювання посилилися, але у більшості інфікованих на COVID-19, ніколи раніше проблем зі слухом не виникало.
Вчений відзначає, що потрібно більш точно визначити причину впливу нового коронавірусу на слухову систему. Оскільки існує низка інших факторів, що викликають втрату або порушення слуху. Це і стрес, і застосовані проти патогена ліки і навіть використання масок для обличчя. Проте, вже є достатньо доказів того, що COVID-19 має довгострокові наслідки для одного з основних органів чуття людини.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»