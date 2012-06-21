Вчені з Університету Лунда у Швеції провели спільне дослідження з колегами із фармацевтичної компанії Roche і розробили новий аналіз крові, який допоможе виявити ознаки слабоумства. Крім того, відкриття було схвалено для клінічного використання.
Тепер вчені покладають великі надії, оскільки їх метод може стати чудовим діагностичним інструментом у первинній ланці охорони здоров'я. Вже цієї осені вчені проведуть перші тести і випробування.
Нині, виявити ознаки недоумства можна тільки за кількістю речовини бета-амілоїду, який знаходиться у спинномозковій рідині. Для цього застосовують метод візуалізації мозку з використанням ПЕТ-сканера. За словами доцента з відділу клінічних досліджень пам'яті в Університеті Лунда Себастьяна Палмквіста: «Це дуже дорога діагностика, яка доступна тільки в спеціалізованих закладах охорони здоров'я. Тому ми довгий час шукали більш прості діагностичні інструменти».
В ході нового дослідження, вчені з'ясували, чи може простий аналіз крові ідентифікувати людей з бета-амілоїдом, який почав накопичуватися в мозку, тобто людей з хворобою Альцгеймера. Використання простого і більш точного методу, підходить на думку лікарів, для клінічної діагностики і скринінгу в первинній ланці охорони здоров'я, оскільки їх досліди дали успішні результати.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»