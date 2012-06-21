Корейська компанія Hyundai представила одномісний дитячий електричний кросовер.
Автомобіль розроблений на базі концепту 45, який був представлений ув 2019 році на Франкфуртському міжнародному автосалоні (Німеччина).
Силует машини повторює прототип 45. Кузов машини виконаний з дерева. Новинку укомплектували двома електродвигунами. Потужність силової установки автомобіля поки не називається. При цьому, за даними компанії, автомобіль може їхати зі швидкістю 7 км/год.
Повністю розсекретити характеристики дерев'яного кросовера Hyundai пообіцяв найближчим часом.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»