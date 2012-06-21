«Ще вивчаючи міфи Стародавньої Греції, я хотіла прочитати або прослухати міфи України. Пізніше, вже дорослою, купила книжку Валерія Войтовича «Міфи та легенди давньої України». Цікаво, але дуже серйозно. Хотілося, щоб було написано простіше, як казка або легенда. І ось нам з дочкою трапилася книжка «Петрусь химородник», казка про український міфічний світ. Але майже без малюнків. Добре, що з’явилася віртуальна країна міфічних істот. Чудова графіка, описи, актори так читають про кожного героя, що вони оживають. Дуже цікаві завдання. Дитина задоволена, і мамі цікаво». «Чудовий проєкт! Шкода, що ми так мало знаємо про докорінні вірування! А чужі міфи вчимо змалечку».