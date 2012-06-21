На Сумщині активно готуються до літнього оздоровчого сезону, впродовж якого у 715 освітянських закладах відпочинуть і наберуться сил майже 43 тисячі дітей віком від 7 до 17 років, або 48% загальної кількості учнів.
Особливо діяльно працюють у Глухівському, Конотопському, Недригайлівському та Охтирському районах, де мають найвищі планові показники охоплення дітей оздоровчими та відпочинковими заходами. Загалом працюватимуть 682 пришкільних та профільних табори з денним перебуванням на базі закладів позашкільної освіти, 19 — праці та відпочинку, п’ять — наметового типу, дев’ять позаміських освітянських.
Заплановано, що функціонуватимуть понад 250 мовних таборів або загонів GoCamp, у яких перебуватимуть майже 9 тисяч дітей. Аби якість їхнього відпочинку була якомога вищою, нещодавно викладачі англійської мови з 16 закладів загальної середньої освіти взяли участь у спеціальних тренінгах, організованих Міністерством освіти і науки спільно із громадською організацією «Глобал Офіс».