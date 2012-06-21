Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
На виборчій дільниці у селі Лебединське Волноваського району на Донеччині поблизу лінії розмежування у неділю на виборах Президента України змогла проголосувати всього одна людина. Згадана дільниця No 140379 у прифронтовому населеному пункті не змогла вчасно розпочати роботу, оскільки тут не змогли попередньо сформувати комісію для роботи на дільниці. І вже у день виборів нарешті підшукали 9 осіб, які прийняли присягу і приступили до роботи із запізненням – з 16-ї години. Щоправда, самої роботи виявилося мало: до самого закриття дільниці о 20-ї годині правом волевиявлення скористався всього один виборець.