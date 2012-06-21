Поблизу відомого природного феномену — Тунелю кохання з’явиться ще одна принада — перон-павільйон для закоханих. Тут одружуватимуться пари, що приїздять до тунелю з усього світу: адже це унікальне місце відвідує вже майже 20 тисяч туристів за рік, порахували в Клеванській об’єднаній громаді Рівненської області. І вирішили зробити своєю спеціалізацію саме туризм. Адже крім Тунелю кохання, на території громади є ще дев’ять цікавих об’єктів. Тому гостям пропонують два маршрути: «Мала княжа корона» та «Велика княжа корона. Спадок Чарторийських». До них входять родинний замок та усипальниця князів Чарторийських, які свого часу володіли цими землями, Пересопниця, де написано Пересопницьке Євангеліє, на якому присягають президенти незалежної України, Крейдяні гори, й багато інших цікавинок, часто не відомих туристам.
— У такий спосіб громада хоче зберегти самобутність і національну ідентичність, — каже заступник голови Рівненської облдержадміністрації Світлана Богатирчук-Кривко. — Адже торік уряд спрямував на облаштування інфраструктури Тунелю кохання 700 тисяч гривень. Об’єднавши ресурси й зусилля, перетворюємо Рівненщину на гостинний для туристів край. І, звісно ж, сподіваємося на поповнення від туризму бюджетів різних рівнів.
До слова, вже невдовзі у Клеванській громаді з’явиться інформаційно-туристичний центр, які є в кожному населеному пункті в Європі. Таких на Рівненщині вже сім.