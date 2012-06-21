Рівнянин Федір Урженко відзначив… столітній ювілей. З цієї нагоди в гості до іменинника завітали секретар Рівнеради Сергій Паладійчук, начальник управління праці та соцзахисту населення Віра Мельник. Привітав і голова міської організації ветеранів Іван Боровик.
У Федора Вікторовича велика дружна родина: діти, троє онуків та четверо правнуків. Він учасник та інвалід Другої світової війни, закінчив війну в званні капітана, а нині — полковник, ветеран Збройних сил. Нагороджений чотирма орденами та 24 медалями. За плечима в шанованого рівнянина непросте життя, а сьогодні він найбільше мріє про мир для своєї та всіх українських родин. Усього в Рівному тепер п’ять довгожителів, яким за сто: окрім Федора Урженка, сто років мають Іван Барабаш та Володимир Лазаревич, 103 — Ганна Губенко, 104 — Мефодій Федоров.