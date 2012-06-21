У День журналіста Президент Петро Порошенко зустрівся з представниками засобів масової інформації та привітав їх із професійним святом.
«Хочу привітати вас як Президент, Верховний Головнокомандувач. Як Верховний Головнокомандувач хочу в першу чергу привітати військових журналістів. Можу чітко заявити, що за останні чотири роки відбулися кардинальні зміни у військовій журналістиці», — звернувся він до присутніх.
Сьогодні українські військові журналісти, зазначив глава держави, подають правдиву справедливу інформацію про діяльність Збройних сил України, висвітлюють подвиги українських військових, героїв сучасності.
Президент подякував журналістам за формування справді державницької патріотичної позиції: «Насправді вже є із чого формувати інформаційний захист, який дає змогу і ефективно протистояти російській складовій гібридної агресії, і боротися за свідомість українців».
Цього святкового дня відзначають державними нагородами журналістів-телевізійників, журналістів-інформаційників на визнання внеску, який кожен з них робить для того, щоб об’єднати націю, протистояти агресії, повідомляє департамент прес-служби АП.
«Раніше ми говорили, що у нас тільки військові й дипломати стоять на передовій лінії. Сьогодні можемо сподіватися, що і значна кількість журналістів захищає наш суверенітет», — наголосив Петро Порошенко.
«Урядового кур’єра»