У вінницькому молодіжному центрі «Квадрат» відбувся захист учнівських проєктів конкурсу «Бюджет шкільних проєктів». У місті його проводять уперше. Це своєрідний інструмент залучення школярів до ухвалення важливих рішень щодо розвитку освітніх закладів, створення у них інфраструктури з урахуванням думки учнів, а також можливість для підлітків реалізовувати свої ідеї з різних питань, що їх цікавлять.
Загалом на міський етап було подано 21 проєкт, який здобув найбільшу кількість учнівських голосів на шкільному етапі конкурсу. Тепер їх оцінювали члени координаційної ради (до її складу увійшли лідери учнівського врядування шкіл міста, представники структурних підрозділів міської ради та громадських організацій) за критеріями актуальності для учнів, інноваційного потенціалу, реалістичності та значущості очікуваних результатів, ефективності використання ресурсів тощо.
За підсумками захисту складено рейтинг та визначено найкращі проєкти, кошти на реалізацію яких буде надано з бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади. Серед чотирьох малих проєктів (до 50 тисяч гривень) переможцями стали ідеї школи №1 з назвою BULLYNGOFF.BE A FRIEND та школи №7 «Шкільна риторика: ментальні карти й учнівський відеолекторій». А з поданих 17 великих (до 100 тисяч гривень) фінансування отримають 11. Серед них «Знати, щоб вижити! Знати, щоб врятувати!», «Великий простір «Артзупинка», «Наша школа — наш дім. Облаштування роздягалень біля спортзали», «Комфортне та корисне навчання» та інші.
«Ініціатива міського голови Сергія Моргунова, що полягає у проведенні конкурсу шкільних проєктів, — правильна і дуже корисна. Ми бачимо зацікавленість учнів, вони знаходять те, що потрібно саме шкільним громадам, вчаться грамотно і виважено обстоювати свої ідеї, щоб це давало користь одноліткам», — зазначила заступниця міського голови Галина Якубович.