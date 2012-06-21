На поглиблення всеосяжної співпраці з Україною передусім у приватному та агросекторі, яка формує 80% проектного портфеля, розраховує керівництво Міжнародної фінансової корпорації (IFC), що входить до Групи Світового банку. Про це йшлося під час зустрічі Президента Петра Порошенка з операційним директором Міжнародної фінансової корпорації та членом Національної інвестиційної ради при Президентові України Стефані фон Фріденбург.
Вона розповіла, що IFC цього тижня підписала й підпише угоди з українськими агрокомпаніями. Готують також угоду про співпрацю та фінансування пілотного муніципального проекту з Маріуполем. Глава держави запропонував розглянути Миколаїв та інші українські міста для фінансування проектів з модернізації інфраструктури.
Окремих домовленостей було досягнуто й під час зустрічі Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з представниками цієї фінансової структури. Глава уряду нагадав, що кілька днів тому мав конструктивну зустріч із директорами Світового банку, під час якої було сформовано своєрідну дорожню карту відносин, зокрема щодо конкретних проектів підтримки реформ і галузей.
У цьому контексті, зазначив Прем’єр, консультативна участь Міжнародної фінансової корпорації, приміром, в адмініструванні Фонду енергоефективності та допомога в управлінні державним Укргазбанком стане кроком у напрямі продовження багаторічної успішної співпраці. «Я радий, що ми націлені об’єднувати зусилля й працювати в одному напрямі», — констатував Володимир Гройсман.
Стефані фон Фріденбург зазначила, що IFC готова розширювати свою присутність в Україні: «Ми дуже зацікавлені в розвитку проектів приватного сектору. Розраховуємо на співпрацю в галузі відновлюваної енергетики та агросекторі. Вони мають великий потенціал для докладання спільних зусиль».
Володимир Гройсман проінформував поважних гостей про останні інновації уряду в агросекторі, передусім щодо підтримки малого фермерства. Сторони дійшли згоди, що розвиток саме цього сегмента аграрного виробництва буде корисним для всіх.
«У нас великий потенціал співпраці у промисловості, передусім у контексті її технологічного оновлення», — провадив Володимир Гройсман, закликавши фахівців IFC долучитися до модернізації української економіки та промисловості.
Міжнародна фінансова корпорація, нагадує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів, об’єднує 184 країни, здійснює консультативну допомогу, а також звертається по допомогу до країн-донорів, які, крім консультацій, надають підтримку великим проектам і регіональним програмам. Поточний портфель проектів IFC в Україні становить 695 мільйонів доларів. З 2004 року IFC інвестувала в Україну 3,2 мільярда доларів через 86 проектів. Торік обсяг інвестицій від IFC становив 187 мільйонів доларів.
Стратегія Міжнародної фінансової корпорації в Україні на 2017—2021 фінансові роки полягатиме у створенні сприятливих умов для залучення інвестицій в енергосектор, підтримці муніципальних проектів, спрямованих передусім на поглиблення енергоефективності, встановленні відносин партнерства з державними підприємствами заради реконструкції інфраструктури транспорту — автомобільних доріг і портів, співпраці з фермерами в контексті підвищення їхньої операційної ефективності, впровадження новітніх технологій і стандартів, отже відкриття доступу до нових ринків.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»