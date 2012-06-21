У четвер ввечері, 12 листопада, Ілон Маск написав пост на своїй сторінці у Twitter, і повідомив, що отримав змішані результати тестів після обстеження на COVID-19 і в даний час відчуває ознаки стандартної простуди.

Ілон Маск каже, що його чотири рази оглядали за допомогою швидкої перевірки антигену: два тести показали позитивні результати, а дві інші – негативні. Він також очікує результати двох перевірок ПЛР, однак отримані результати не визначаються протягом 24 годин.

У коментарях до посту Маск написав, що якщо це відбувається з ним, то так відбувається і з іншими. Він додав, що отримає тести на ПЛР в окремих лабораторіях, результати будуть орієнтовно через добу.

За словами Маска, у нього «симптоми типової застуди, поки нічого незвичайного».

Антигенні перевірки працюють, виявляючи білок в коронавірусі, тоді як ПЛР перевіряє наявність в організмі самого вірусу. Перевірка антигенів проводитиметься швидко, оскільки для цього не потрібна лабораторія.

Нині в США спостерігають ще один пік коронавірусної інфекції COVID-19. Лише за тиждень після повідомлення про 100 000 інфікованих за добу, працівники громадського благополуччя зафіксували в четвер 160 000 нових випадків хвороби. 12 листопада госпіталізовано 67 096 хворих на COVID-19.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»