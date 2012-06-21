Такими темпами розвитку, вже в наступному році йому буде належати 50% від їх загальної кількості

В останні кілька років компанія SpaceX запустила безліч супутників проєкту Starlink. Це, в свою чергу, дозволило Ілону Маску дійти до того, що він почав контролювати чверть усіх активних супутників людства.

Так, супутниковий трекер Celestrak, 946 показав, що на 1 лютого 2021 року супутники Starlink становили 27,3% від загальної кількості всіх активних космічних апаратів на орбіті, пише The Independent. З урахуванням того, що на цьому тижні SpaceX запланувала запуск ще однієї групи супутників (що складається з 60 одиниць), кількість космічних апаратів компанії, що літають навколо Землі, і зовсім перевищує 1000 штук.



Фахівці вже підрахували, що якщо компанія Ілона Маска продовжить запускати супутники з колишньою ретельністю, то вже в наступному році кількість апаратів SpaceX на орбіті складе приблизно половину від усіх активних супутників на орбіті Землі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»