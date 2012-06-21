Зайняши перше місце у рейтингу найбагатших людей планети Ілон Маск, вирішив продати все своє майно заради того, щоб заселити «Червону планету».

За словами Маска, колонізація Марса зажадає дуже серйозних фінансових вкладень, і він залишить собі лише найнеобхідніше.

«У мене не залишиться практично нічого цінного з фінансової точки зору, не рахуючи акцій компаній. Коли на роботі напружена ситуація, я краще буду спати на території фабрики або в офісі. І, очевидно, потрібно якесь житло, якщо там будуть діти. Але я можу його просто знімати або ще що-небудь», – каже Ілон Маск.

Нагадаємо, засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск на півтора мільярда доларів обійшов главу Amazon Джеффа Безоса і отримав титул найбагатшої людини в світі.

Завдяки зростанню акцій компанії Tesla статки Маска склало 188,5 млрд доларів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»