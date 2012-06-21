Ілон Маск заявив на зустрічі з акціонерами про створення автомобіля-субмарини.
Про це повідомляє видання Esquire.
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Питання про можливість створення подібного автомобіля йому задав один з учасників зустрічі. Глава компанії Tesla назвав його «кумедним» і додав, що інженери компанії дійсно розробили конструкцію машини-підводного човна, як в десятому фільмі про Джеймса Бонда «Шпигун, який мене любив».
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Маск додав, що покупців у такого автомобіля буде мало, «однак це будуть ентузіасти». Він допустив, що виготовить один «виставковий зразок».
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У 2013 році Ілон Маск придбав на аукціоні автомобіль Lotus Esprit, який зображував субмарину у фільмі про агента 007. Він заплатив 616 тисяч фунтів стерлінгів або 997 тисяч доларів за курсом на той час за лот, однак пізніше розчарувався в покупці, так як машина не перетворювалася у підводну човен насправді.
У липні 2018 року Ілон Маск розробив міні-субмарину для порятунку дітей, що застрягли в затопленій печері в Таїланді. Його розробку не стали використовувати в ході рятувальної операції.