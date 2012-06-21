Глава компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск зайняв другий рядок у списку найбагатших людей у світі, обійшовши засновника Microsoft Білла Гейтса. Такі дані оприлюднило Bloomberg Billionaires Index (BBI.

Статки Маска зросла до 127,9 мільярда доларів, збільшившись за рік на 100,3 мільярда доларів, що стало рекордним зростанням за 12 місяців, зафіксованим у BBI.

Лідирує в рейтингу засновник Amazon Джефф Безос, чий статок наближається до 182 мільярдів доларів. Білл Гейтс опустився в списку найбагатших людей світу на третю сходинку, його капітал оцінюється в 127,7 мільярда доларів. У першій п'ятірці за обсягом прибутку значаться президент Louis Vuitton Бернар Арно і засновник Facebook Марк Цукерберг.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

