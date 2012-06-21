Минулими вихідними глава компанії Tesla Ілон Маск (Elon Musk) висловив думку, що біткоїни і Ethereum переоцінені, хоча його компанія в січні вклала у покупку біткоїнів 1,5 мільярда доларів. Січневі інвестиції в біткоїни зробили Маска найбагатшою людиною планети, проте його слова про переоцінений біткоїн побічно змістив його з фінансового п'єдесталу. Найбагатшою людиною світу знову став власник компанії Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos).

У понеділок за результатами торгів акції Tesla впали на 8,6%. За один день Маск, якому належить 21% акцій компанії, втратив 15 мільярдів доларів власного капіталу. Важливо відзначити, що цей виробник електромобілів є іконою нового ринку. Падіння котирувань Tesla автоматично б'є по інших виробниках електромобілів, зокрема, в понеділок акції інших виробників електричних автомобілів теж істотно знизилися.

Що стосується Ілона Маска, то на перше місце в списку найбагатших людей світу він вийшов у грудні минулого року. Це було обумовлено зростанням акцій Tesla на 25%. Потім Безос знову випередив його, поки на початку лютого інша компанія Маска – SpaceX – не збагатилася на 850 мільйонів і не збільшила свою вартість до 74 мільярдів доларів. Однак вчорашнє падіння акцій Tesla на тлі зниження вартості біткоїна і висловлювання самого Маска про переоцінену основну криптовалюту призвели до втрати Ілоном Маском понад 15 мільярдів доларів особистих коштів і до зниження капіталу до 183,4 млрд із січневого піку у 201 мільярд доларів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»