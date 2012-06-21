Екзопланета Тігарден була б ідеальним житлом для людей, її температура оптимальна, але жити на ній поки нереально. Планета Тігарден дуже схожа на Землю. Астрономи стверджують, що це в кілька разів збільшена копія нашої Блакитної планети. Більше того, астрономи впевнені, що Тігарден має 60% помірного клімату. Однак деякі умови не дозволяють нині назвати її придатною для життя планетою.
Екзопланета Тігарден знаходиться в сузір'ї Овна в 12,5 тисячах світлових років від Сонця. Її відносять до згасаючих червоних карликів, а маса планети складає майже 7% маси Сонячної системи.
Планета досить далеко, тому дістатися до неї буде важко, враховуючи нинішній рівень розвитку технологій. Крім того, астрономи впевнені, що температура на Тігардені коливається від 0 до 50 градусів за Цельсієм. Це оптимально, але тільки за умови, що там є атмосфера. Доказів щодо атмосфери вчені поки що не мають, але її наявність малоймовірна.
Рік на планеті триває 5 звичних для людей діб. Крім того, небезпека чатує в спалахах, якими "славляться" червоні карлики, вони можуть руйнувати не тільки атмосферу, але і впливати на здоров'я людей.
Днями Ілон Маск заявив, що Марс буде не єдиною планетою, куди ступить нога людини. Отже, колонізувати можна й інші об'єкти Всесвіту. Тому в даному випадку екзопланети – найбільш вигідний варіант, ніж висушений Марс.
Вчені підтримують його прагнення, оскільки людству потрібно буде покинути земну духовку, якщо наша цивілізація не переможе глобальне потепління.
Проблема зміни клімата та підвищення середніх температур все ще залишається актуальною і однією з найсерйозніших на нашій планеті. Це підтверджує і танення льодовиків на Ельбрусі, в Антарктиді і Гренландії, загального підвищення рівня Світового океану. У всіх країнах продовжують реєструвати температурні рекорди. Тому рано чи пізно питання про переселення землян буде дуже актуальним. Тігарден могла б стати підходящим для землян житлом, але умови життя на ній до кінця не вивчені і викликають побоювання. Ідеальний новий будинок для людей все ще не знайдено.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»