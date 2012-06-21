Мультимільярдер і генеральний директор Tesla Motors Ілон Маск заявив у своєму акаунті в Twitter, що електромобілі марки Tesla тепер можна буде придбати за криптовалюта.

«Тепер ви можете купити Tesla за біткоіни», – написав Маск.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Влада Китаю побачила в машинах Tesla загрозу нацбезпеці

Гендиректор Tesla придбав біткоіни на півтора мільярда доларів, після чого повідомив про початок продажів електромобілів за криптовалюта вже в цьому році. Однак поки ця можливість буде доступна тільки в США.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»