Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Останніми тижнями бізнесові структури почали переглядати плани своєї діяльності та скорочувати постачання імпортної продукції в Україну. Це стосується як продуктів харчування, так і непродовольчих товарів.
Як зазначають імпортери, причиною стало значне зниження попиту населення, яке починає економити.
Банківські експерти бачать ще одну причину –– імпортери значно скоротили обсяги закупівлі валюти у зв’язку з посиленням карантину.
За словами, аналітика інвестиційної компанії Concorde Capital Євгенії Охтирко, новини про можливе введення карантину вихідного дня зробило свою справу ще до його початку і на це відгукнулися імпортери.
Нагадаємо, що згідно із правилами карантину вихідного дня значно обмежується робота продовольчих магазинів, супермаркетів, ресторанів та кафе. Чимало експертів кажуть про те, що основний заробіток ресторани, кафе та їдальні мають саме на вікенд – до 40% тижневого прибутку. Чимало з них активно закуповують імпортні продукти.
Це ж саме стосується, приміром, і магазинів побутової та електронної техніки, основний обсяг продажу яких припадає саме на вихідні дні. Частка імпортних товарів в цих магазинах складає від 70 до 100%.