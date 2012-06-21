Інавгурація Байдена: 46-й президент має намір повернути США у ВООЗ і приєднатися до Паризької угоди

Церемонія інавгурації 46 президента США Джозефа Байдена (НАЖИВО)

Після закінчення урочистостей з нагоди своєї інавгурації Джо Байден має намір підписати низку указів, а також скасувати деякі рішення, прийняті його попередником Дональдом Трампом. Як відзначають американські ЗМІ, в перші десять діб президентства Байден має намір скористатися своїм правом і в обхід Конгресу видати серію указів, що стосуються найрізноманітніших питань.

Одним з перших указів стане скасування виходу США зі Всесвітньої організації охорони здоров'я, який був ініційований Трампом, який заявив про недовіру до цієї організації.

Джо Байден також має намір повернути Сполучені Штати в рамки Паризької угоди щодо клімату. Нагадаємо, що в червні 2017 Дональд Трамп виконав свою передвиборну обіцянку і заявив про припинення участі США в Паризькій угоді. Мотивував він це тим, що вихід з угоди сприяє американським компаніям, особливо тим, хто зайнятий у сфері видобутку і переробки корисних копалин.

У нового президента США і демократичної партії інші погляди на це питання – Байден пообіцяв зробити все можливе, щоб підвести американську політику до найвищих стандартів у сфері збереження клімату. Він також заявив про намір провести всесвітній кліматичний саміт протягом перших 100 днів свого перебування на посаді. Новий глава Білого дому також повідомив, що разом з Конгресом має намір розробити і прийняти вже в цьому році закон, який дозволить США досягти нульових викидів парникових газів до 2050 року.

Його адміністрація планує «крутий розворот» у цій темі в порівнянні з політикою Трампа. Байден має намір наполягати на нових жорстких обмеженнях викидів для автомобілів і великовантажних транспортних засобів. Він також хоче заборонити буріння нових свердловин на громадських землях і на території Арктичного національного заповідника дикої природи.

У перші дні Байден також планує оголосити про нові виплати для американських громадян в рамках підтримки населення в період пандемії коронавірусу. Минулого тижня він оголосив про новий план стимулювання економіки США, яка постраждала від пандемії. На ці цілі планується виділити не менше 1,9 трильйона доларів.

Зміни чекають і міграційну політику США. Серед перших указів Байден має намір скасувати заборону на в'їзд в країну громадян Ірану, Лівії, Сомалі, Сирії, Ємену, Венесуели та Північної Кореї. Також будуть зроблені послаблення для отримання американських документів для 11 мільйонів нелегальних мігрантів, що знаходяться в країні. І, звичайно, Джо Байден виконає давню мрію демократів, що стала його передвиборною обіцянкою, – він зупинить будівництво «стіни Трампа» на кордоні з Мексикою. Зведення стіни попередньою адміністрацією Байден назвав «марною тратою грошей».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

Світанок у день інавгурації. Фото REUTERS