Протягом найближчих 30 років населення Землі зросте на 2 млрд осіб і до 2050 року досягне 9,7 млрд.
Про це йдеться у доповіді ООН «Світові демографічні прогнози 2019: ключові моменти».
«До 2050 року на Землі проживатиме майже 9,7 мільярда людей. Однак загальні темпи зростання будуть продовжувати падати, і більше країн повинні пристосуватися до наслідків старіння населення», – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, 50% приросту населення протягом наступних трьох десятиліть дадуть дев'ять країн – Індія, Нігерія, Пакистан, ДР Конго, Ефіопія, Танзанія, Індонезія, Єгипту і США.
За прогнозами аналітиків, у 2027 році Індія обжене Китай і посяде перше місце у світі за чисельністю населення. Кількість жителів тропічної Африки до 2050 року подвоїться.
Автори доповіді підтверджують, що населення планети старіє, цей процес особливо помітний у країнах Європи та Північної Америки. Це відбувається через збільшення тривалості життя та зниження рівня народжуваності.