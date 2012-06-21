Власну космічну станцію збудує Індя. На орбіту її планують відправити вже до 2030 року. Передбачається, що астронавти проводитимуть на станції близько 15-20 діб.
Глава Індійської організації космічних досліджень (ISRO) Кайласавадіву Сіван пояснив, що космічна станція стане експериментальною базою для досліджень в умовах мікрогравітації. Слова керівника ISRO привів телеканал NDTV.
«Ми повинні продовжувати реалізацію програми «Гаганьян» після запуску пілотованої місії в космос. Індія має намір створити власну космічну станцію», – підкреслив доктор Сіван.
Станція буде важити близько 20 тонн. Її пристосують до перебування астронавтів на термін в 15-20 діб. У ISRO помітили, що до допомоги інших країн для реалізації проекту Індія вдаватися не має наміру.
Кайласавадіву Сіван нагадав, що власні станції в космосі були тільки у США, Росії, Китаю та країн, які володіють МКС.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»