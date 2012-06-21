Як заявив 25 квітня голова уряду Індії Нарендра Моді, країна потрапила у справжній «коронавірусний шторм». Він уточнив, що нова хвиля пандемії потрясла націю.

«Ми були натхнені тим, що успішно подолали першу хвилю інфекції, однак ця буря потрясла нашу націю», – сказав Моді.

Як уточнює Reuters, так індійський прем'єр прокоментував рекордний добовий приріст тих, що заразилися коронавірусною інфекцією. Кількість інфікованих у країні за добу склало 349 тисяч чоловік.

У Делі лікарні більше не можуть брати хворих, посилаючись на брак медичного кисню та ліжок. Так, у п'ятницю не менше 25 пацієнтів з COVID-19 померли в лікарні Делі через брак кисню. Лікарі скаржаться на те, що вони не в змозі надати допомогу такій великій кількості пацієнтів.

В уряді США обіцяли надати допомогу Індії. В країну відправлять медобладнання і засоби захисту. Сполучені Штати також розглядають варіант забезпечення Індії виробництвом кисню і супутніми матеріалами. Крім того, Вашингтон профінансує істотне розширення виробничих потужностей індійського виробника вакцин Biological E Ltd, що дозволить компанії провести не менше 1 мільярда доз вакцин до кінця 2022 року.

Раніше директор Національного центру з контролю захворювань Суджа Сінгх заявив, що на збільшення захворюваності COVID-19 в Індії вплинули британський, південноафриканський, бразильський штами коронавірусу і варіант коронавірусу з подвійною мутацією. За даними міністерства охорони здоров'я країни, з початку пандемії виявлено понад 16,9 мільйона випадків зараження. Від COVID-19 померли майже 192 тисячі індусів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»