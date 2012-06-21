Американська корпорація Boeing відправила до Індії чергову партію, що складається з двох важких військово-транспортних вертольотів Boeing CH-47F Chinook. Вертольоти були доставлені в порт Мундра, розташований в штаті Гуджарат, інформує агентство PTI.
Як зазначається, після відвантаження вертольоти будуть перевозитися в Чандігарх, де їх візьмуть на озброєння на офіційній церемонії. Джерело уточнює, що це вже друга партія вертольотів, переданих Сполученими Штатами. Перша партія з чотирьох аналогічних машин надійшла із США до Індії в лютому цього року.