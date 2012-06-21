Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

У листопаді 2020 року відбулося прискорення інфляції до 3,8%. У жовтні цей показник становив лише 2,6%. Про це повідомляє Національний банк України у своєму огляді, посилаючись на Державну службу статистики.

Як вважають фахівці регулятора, таке прискорення відбулося завдяки зростанню цін на енергетичні носії, послаблення національної валюти, гіршими очікуваннями щодо врожаю зернових культур.

Проте зростання інфляції стримувало падіння попиту населення на одяг, взуття, деякі види послуг. Так, якщо зростання цін на продовольчі товари склало до 4,4%, то цей же показник відносно непродовольчих товарів склав лише 1,2%. Утім швидшими темпами дорожчала побутова техніка, меблі та фармацевтичні товари.

Основними чинниками, які впливали на подорожчання продовольчих товарів, як зазначають у Нацбанку України, стало зростання світових цін на олійні культури та низький врожай соняшнику. Також вищими виявилися внутрішні ціни на борошно, що прискорило процеси подорожчання макаронних та хлібних виробів.

М’ясні, молочні вроби вироби подорожчали завдяки зростання виробничих витрат на них. Однак велика пропозиція сирів, які завозилися за імпортом, сприяла сповільненню зростання цін на них в Україні.

Здешевлення паливно-мастильних матеріалів також сповільнилося завдяки підвищенню цін на нафту та збереженню високого попиту з боку населення України.