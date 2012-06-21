Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

В Україні спостерігається слабкість внутрішнього попиту через карантинні заходи та існує невизначеність подальшої ситуації. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав голова Ради Нацбанку України Богдан Данилишин.

Він зазначає, що інфляція в країні, хоча й суттєво прискорилася (до 2,6%), однак продовжує залишатися у межах коридору, який було визначено регулятором.

За слова Данилишина, у вересні 2020 року відбулося зростання реальної зарплати до 9,7% у річному вимірі. Однак відбувалися процеси зменшення кількості працівників у різних галузях економіки (на 1-4%). Також було накопичено чималу заборгованість із заробітних плат, яка зросла з початку 2020 року більше, ніж на 17%.

Експерт зазначає, що нині не треба хвилюватися за курс національної валюти. На банківському ринку триває впевнене зниження ставок , але ці темпи уповільнюються. За строковими гривневими депозитами фізичних осіб ставки знизилися на 0,2%. Поза тим, спостигається подальше зростання обсягів депозитів. Так, лише у вересні вони зросли майже на 2%, а з початку року –– більш, ніж на 17%.